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Зберігав документи про Іран та Китай: Дональда Трампа підозрюють у шпигунстві – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зберігав документи про Іран та Китай: Дональда Трампа підозрюють у шпигунстві – ЗМІ
Трампа підозрюють за статтею про шпигунство
фото: getty images

Колишнього президента США Дональда Трампа підозрюють у шпигунстві

У резиденції Мар-а-Лаго, яка належить експрезиденту США Дональду Трампу, було знайдено секретні документи щодо Ірану та Китаю. Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією джерела, у знайдених в резиденції Трампа документах містилася інформація, яка могла б пролити світло на методи США зі збору інформації, а їхні американські спецслужби намагаються тримати в секреті.

Крім того, в одному з документів містилися дані про ракетну програму Ірану, а в іншому «дуже секретна розвідувальна робота» по Китаю.

Співрозмовники зазначили, що розкриття цієї інформації може створити дуже багато ризиків, а під загрозу можуть потрапити люди, які допомагають США.

Також наголошується, що ці документи є найбільш чутливими з усіх виявлених під час обшуків ФБР 8 серпня. Тоді з резиденції Трампа було вилучено близько 13 тис. документів, з яких 103 засекречені, а 18 мають гриф «цілком таємно».

Через недотримання вимог щодо поводження з такою інформацією, Трампа підозрюють за статтею про шпигунство.

Раніше Трамп висловив готовність очолити мирні переговори між Росією та Україною.

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Теги: шпигун Китай Іран США Дональд Трамп

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