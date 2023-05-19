Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації

Кислиця: «Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності»

Україна не припинить боротися, доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений

Російський диктатор Володимир Путін може вийти з нинішньої ситуації двома шляхами: або здатися, або повторити долю Адольфа Гітлера, який покінчив життя самогубством наприкінці Другої світової війни. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.

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«У рашистського кримінального бункерного діда залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року», – сказав Кислиця, маючи на увазі самогубство лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Також він зазначив, що Україна не припинить свою боротьбу, поки «кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений», а Росія не зазнає воєнної поразки.

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«Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності», – наголосив постпред України в ООН.

Він нагадав, що формула всеосяжного, справедливого й тривалого миру вже існує, і її головним елементом є дотримання Статуту ООН, зокрема щодо територіальної цілісності держав.

«Якщо Росія зацікавлена у виживанні, вона має вхопитися за цю резолюцію, як за рятівний круг, і прямувати шляхом до миру, який вона окреслює», – підкреслив Кислиця.

Нагадаємо, 18 травня на вимогу Росії було скликано засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорювалися питання постачання Україні зброї країнами Заходу.