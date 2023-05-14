Зеленський отримав престижну європейську премію: подробиці

Зеленський отримав премію Карла Великого від імені українського народу за заслуги перед Європою

Разом із Зеленським на церемонії був присутній федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц

Президент Володимир Зеленський отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Разом із Зеленським на церемонії був присутній федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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«Європа має багато за що дякувати українцям, особливо президенту Зеленському. Коли засновники премії вирішили її започаткувати, багато частин Європи лежали в руїнах, і жахливий досвід Другої світової війни, порушень прав людини, голоду, суму були присутні. Європа, що живе у мирі і свободі, була справою майбутнього. Разом із тим, засновники премії бачили, як їх мрія реалізовується все більше з кожним роком», – зазначив Шольц.

Він зауважив, що сьогодні Європа знову має на своїй території війну.

«Російську жахливу агресивну війну. Війну, яка наповнена болем українців, яку ми не могли уявити. Війна знову йде проти всього, за що стоїть сьогоднішня Європа. Також війна чітко показує Україні, Європі, країнам-членам: ми стоїмо разом, ми належимо один одному і наша історія також буде разом», – підкреслив канцлер.

Міжнародна премія імені Карла Великого – одна з найзначніших європейських нагород, вона вручається з 1950 року людям та організаціям за їхню провідну роль у об'єднанні Європи. У 2019 році премії був удостоєний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, за рік до цього – президент Франції Еммануель Макрон, 2017-го нагороду отримав британський історик Гартон Еш, а 2016-го – Папа Франциск.

Олаф Шольц відзначив, що премія імені Карла Великого вперше вручається президентові і цілому народові.

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«Я думаю, це розумне рішення. Бо український народ і президент багато чого досягли, починаючи з 24 лютого 2022 року. Неможливого. І з великою мужністю ваша країна захищається проти тотальної російської агресії небувалої сили, день за днем відбиває російських нападників. Російська війна зблизила європейські народи», – наголосив політик.

Шольц додав, що на шляху до ЄС Україна має повну підтримку Німеччини.

«Україна тут. Україна – це Європа. Слава Україні!», – сказав канцлер українською.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українці воюють не лише за свою свободу й майбутнє, але й за майбутнє Європи.

«Вони буквально борються за свободу, за людяність, за мир. Своєю кров’ю і життям вони забезпечують майбутнє своїх дітей, а також наших дітей. Президент Зеленський і народ України точно знають, за що вони борються», – підкреслила вона.

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Фон дер Ляєн зауважила, що Путін руйнує мирну роботу, яку Європа спільно будувала після закінчення Другої світової війни і пізніше після падіння «Залізної завіси».

«Для кожного покоління настає момент, коли воно має відстоювати демократію та те, у що вірить. Для нас цей момент настав зараз», – наголосила посадовиця.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Італії та зустрівся з Папою Римським у Ватикані.