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Радбез ООН скликає засідання на вимогу Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Радбез ООН скликає засідання на вимогу Росії
Росія в ООН хоче «засудити» постачання Україні західними союзниками 
фото з відкритих джерел

Постпред України при ООН вважає Небензю знаряддям воєнних злочинів РФ

У четвер, 18 травня, на вимогу Росії буде скликано засідання Ради Безпеки ООН. На ньому обговорюватиметься питання постачання Україні зброї країнами Заходу. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Небензя (постпред Росії при ООН – ред.) – знаряддя воєнних злочинів – вимагає скликати на цьому тижні засідання Радбезу ООН, щоб «засудити» постачання нашими союзниками і партнерами зброї силам оборони України. Рашизм буде покараний, а з ним і його висип – лаврови, небензі, подлянські…» – написав Кислиця у Twitter.

Представник України при ООН зазначив, що рашиз не зупиниться сам, він має бути переможений.

Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, 15 травня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя вчергове збрехав, заявивши, що РФ не здійснює цілеспрямовані ракетні та авіаудари по мирному населенню України. 

Теги: росія війна Радбез ООН Україна

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