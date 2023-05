Радбез ООН скликає засідання на вимогу Росії

У четвер, 18 травня, на вимогу Росії буде скликано засідання Ради Безпеки ООН. На ньому обговорюватиметься питання постачання Україні зброї країнами Заходу. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Небензя (постпред Росії при ООН – ред.) – знаряддя воєнних злочинів – вимагає скликати на цьому тижні засідання Радбезу ООН, щоб «засудити» постачання нашими союзниками і партнерами зброї силам оборони України. Рашизм буде покараний, а з ним і його висип – лаврови, небензі, подлянські…» – написав Кислиця у Twitter.

Представник України при ООН зазначив, що рашиз не зупиниться сам, він має бути переможений.

Russism won’t stop on its own. It must & will be defeated. Until then putin keeps attacking Ukraine & killing its citizens. Our defense forces protect civilians. It drives rissists mad & nebenzia, an accessory to war crimes, calls a UNSC meeting on supply of weapons to Ukraine https://t.co/wy1oS3Y2V4 pic.twitter.com/aub6tI2LLN