Безглуздий і нещадний російський бунт може розпочатися з армії

Путін ліквідував навіть мінімально можливий шанс для власного відповзання

Взагалі, треба бути закінченим, щоб не лише розпочати «спецоперацію», а й коли вже стало очевидно, що вона повністю провалена і не має жодного шансу на успішне завершення, особисто позбавити себе можливості відповзти і хоча б мінімально зберегти обличчя перед своїм електоратом. .

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Оголосивши Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною РФ, Путін насамперед хотів легітимізувати мобілізацію. Мовляв, це все задля захисту російської території. Які питання? І армія не окуповує, а захищає та звільняє свої території. То була відповідь тим, хто починав сумніватися, навіщо Росії це все.

Аргументація так собі, але нічого розумнішого і переконливішого в путінській ситуації вигадати було неможливо. Та й цьому електорату особливо нічого розумного не треба.

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Але «приєднавши» до РФ ці чотири області для внутрішнього пропагандистського використання, Путін ліквідував навіть мінімально можливий і ймовірний зазор для відповзання.

Наразі він уже не може сказати, що заради збереження життів російських військових, які давно перемогли ЗСУ, але змушені воювати з усім НАТО, він готовий обговорювати завершення спецоперації. Заради Росії, її народу, європейської та світової безпеки .... ну, тут пурги можна багато нанести.

І як свою частину компромісу запропонувати як максимум відповзання до лінії 22.02.22. З виносом Криму за дужки, «оскільки це територія РФ, а за Конституцією це навіть не можна обговорювати і т.д. і т.п».

А тепер усе. «Звільнити» до кінця Запорізьку, Донецьку, Херсонську області немає сил, а вести переговори про те, щоб звідти піти не дозволяє Конституція.

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А це означає, що «спецоперація» продовжуватиметься до неминучого «безглуздого та нещадного російського бунту». З високою ймовірністю старт його буде у військах.

А сенс йому нададуть українські радники.