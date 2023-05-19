Кислиця висміяв чергове засідання Радбезу ООН: через що цього разу скиглила РФ

На вимогу Росії було скликано Радбез ООН, щоб обговорити питання постачання Україні зброї країнами Заходу

Росія вкотре скликала засідання Ради безпеки ООН – цього разу поскаржилася на збиття своїх ракет в Україні. Про це написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

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«Лавровці зажадали скликання Ради Безпеки ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, «винахідники-зрадники» яких вже на нарах. Хоча, судячи з успіхів лавровців, там уже мають бути вони самі», – покепкував Кислиця.

Нагадаємо, 18 травня на вимогу Росії було скликано засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорювалися питання постачання Україні зброї країнами Заходу. Засідання розпочалося о 22:00 за київським часом.

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До слова, 15 травня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя вчергове збрехав, коли заявив що РФ не здійснює цілеспрямовані ракетні та авіаудари по мирному населенню України.