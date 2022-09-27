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Китай відгородився від Росії колючим дротом (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай відгородився від Росії колючим дротом (фото)
Міський округ Хейхе розташований на березі річки Амур – навпроти російського міста Благовєщенська
фото з відкритих джерел

Китай хоче запобігти можливим спробам порушення державного кордону з боку Росії

Влада китайського міського округу Хейхе, який межує з Російською Федерацією, біля моста по річці Амур встановили паркани і колючий дріт. Про це пише місцева газета Biang.

За даними журналістів, телебачення Хейхе транслювало інтерв'ю з главою управління водними ресурсами народного уряду міста Ян Чжанхонгом, в ході якого вони продемонстрували встановлені огорожі на мосту по річці Амур.

Видання зазначає, що до введення мосту в експлуатацію колючого дроту не було. У зв'язку з цим, як припускають журналісти, могли бути встановлені спеціальні огорожі, щоб запобігти можливим спробам порушення державного кордону з боку Росії.

Китай відгородився від Росії колючим дротом (фото) фото 1

Під час розмови з представниками телебачення Ян Чжанхонг повідомив, що управління водного господарства завершило монтаж протипаводкових споруд в районі селища Чанфакунь, яке знаходиться в районі автомобільного мосту через річку Амур. За словами китайського чиновника, будівництво парканів спонсорувалося за рахунок інвестицій.

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Крім того, поруч з мостом з Китаю на зміцнюючій дамбі була встановлена система водяних щитів, що дозволяють контролювати рівень води в річці в разі повені.

Варто відзначити, що міський округ Хейхе розташований на березі річки Амур – навпроти російського міста Благовєщенська. З територією РФ Китай пов'язаний регулярним річковим сполученням і автомобільним мостом.

Як повідомлялося, Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави. 

Нагадаємо, Австралія закликала Китай тиснути на Путіна.

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Теги: телебачення росія Китай мобілізація будівництво Австралія

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