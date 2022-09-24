Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії

Путін розраховує на підтримку Китаю у війні РФ проти України

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави. Про це повідомили в Держдепі за результатами зустрічі.

«Держсекретар вкотре зазначив, що Сполучені Штати Америки засуджують війну Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви в суверенну державу. Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для співпраці з КНР там, де їхні інтереси перетинаються», – йдеться у звіті, опублікованому на сайті Державного департаменту.

Блінкен також наголосив на необхідності зберігати відкриті канали спілкування і відповідально ставитись до двосторонніх відносин, «особливо в часи напруги». «Він підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть зберігати мир та стабільність в Тайванській протоці, відповідно до довготривалої політики одного Китаю», – йдеться в повідомленні Держдепу.

Раніше повідомлялося, що більшість країн-учасниць Генасамблеї ООН, включно з Китаєм та Індією, об’єдналися у засудженні РФ.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликало до переговорів. За словами представника дипломатичного відомства, Китай закликає Україну та Росію «почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб вирішити загальні проблеми безпеки».

Міністерка закордонних справ Автралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

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