Головна Світ Політика
search button user button menu button

Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ваном на 77-й сесії Генасамблеї ООН
фото: AP

Путін розраховує на підтримку Китаю у війні РФ проти України

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави. Про це повідомили в Держдепі за результатами зустрічі.

«Держсекретар вкотре зазначив, що Сполучені Штати Америки засуджують війну Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви в суверенну державу. Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для співпраці з КНР там, де їхні інтереси перетинаються», – йдеться у звіті, опублікованому на сайті Державного департаменту.

Блінкен також наголосив на необхідності зберігати відкриті канали спілкування і відповідально ставитись до двосторонніх відносин, «особливо в часи напруги». «Він підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть зберігати мир та стабільність в Тайванській протоці, відповідно до довготривалої політики одного Китаю», – йдеться в повідомленні Держдепу.

Раніше повідомлялося, що більшість країн-учасниць Генасамблеї ООН, включно з Китаєм та Індією, об’єдналися у засудженні РФ.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликало до переговорів. За словами представника дипломатичного відомства, Китай закликає Україну та Росію «почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб вирішити загальні проблеми безпеки».

Міністерка закордонних справ Автралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

Читайте також: Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю

Теги: Китай путін США росія війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія ризикує бути поглинутою КНР
Китай захопив Євразію і відправив Росію на помийку історії
17 вересня, 09:11
Китай закликає Україну та Росію до діалогу
Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії
21 вересня, 11:48
Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
Вчора, 19:10

Політика

Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії
Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії
Український журналіст потрапив до списку «іноагентів» у РФ
Український журналіст потрапив до списку «іноагентів» у РФ
Туреччина пропонує забрати в Росії право вето в Радбезі ООН
Туреччина пропонує забрати в Росії право вето в Радбезі ООН
Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
Звинувачений у хабарництві нардеп викинув обвинувальний акт з вікна авто (відео)
Звинувачений у хабарництві нардеп викинув обвинувальний акт з вікна авто (відео)
Мобілізація в РФ: західна розвідка пророкує провал планів Путіна
Мобілізація в РФ: західна розвідка пророкує провал планів Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
118K
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням
116K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
115K
Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії
92K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
64K
«Ціна полону». У звільненого захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту