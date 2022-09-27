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Чи планує Китай допомагати Путіну у війні з Україною: роз'яснення Держдепу

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи планує Китай допомагати Путіну у війні з Україною: роз'яснення Держдепу
США не бачать ознак того, що Китай допомагатиме Путіну
фото із відкритих джерел

США «продовжують спостерігати» за тим, що Китай робить стосовно України

Державний департамент США не бачить жодних ознак того, що Китай готується допомагати президенту РФ Володимиру Путіну у його війні проти України. Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс, передає CNN.

«Поки що ми не бачили нічого, що б вказувало на те, що КНР використовує інший підхід, коли мова йде про безпекову допомогу, коли йдеться про зусилля систематично допомагати Росії уникати санкцій», – сказав Нед Прайс.

Він додав, що США «продовжують спостерігати» за тим, що Китай робить стосовно України. Держдеп вважає, що і зауважень міністра закордонних справ Китаю Ван Ї можна зробити висновок, що Китай відчуває «певну стурбованість тим, що Росія робить в Україні».

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликало до переговорів. За словами представника дипломатичного відомства, Китай закликає Україну та Росію «почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб вирішити загальні проблеми безпеки».

Міністерка закордонних справ Автралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

Також Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном І наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави.

Теги: війна США росія Китай

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