Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду – спецпредставник США

Путін і Сі Цзіньпін маніпулюють інформацією у своїх цілях

Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає на пропаганду більше, ніж Москва

Координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для викриття та протидії іноземній пропаганді та дезінформації, Джеймс Рубін заявив, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення «отруйної дезінформації» включно з повідомленнями, співзвучними з позицією Росії щодо України. Про це повідомляє The Guardian.

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«Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно», – сказав Рубін під час європейського туру цього тижня.

Він заявив, що Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва.

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За його словами, Китай «повторює і поширює твердження Росії, що війну розв'язало НАТО».

«Ми, як нація, і Захід повільно реагували, і це справедливе судження, що ми зіткнулися з дуже-дуже великим викликом. У комунікаційному просторі узгодження між Китаєм і Росією близьке до завершення», – сказав Рубін.

Нагадаємо, заступник міністра торгівлі з промисловості і безпеки міністерства торгівлі США Алан Естевес повідомив, що Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України з самого початку повномасштабного вторгнення.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі (2013-2016 рр.), генерал у відставці Філіп Брідлав переконаний: якщо війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.

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Раніше Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни. У запропонованому плані є 12 пунктів.