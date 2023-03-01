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Китай від початку війни допомагав РФ – американські урядовці

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Китай від початку війни допомагав РФ – американські урядовці
фото з відкритих джерел

Щонайменше 13 компаній поставляли агресору деталі для воєнних проєктів

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США повідомив, що Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України з самого початку повномасштабного вторгнення. Відповідну заяву зробив заступник міністра торгівлі з промисловості і безпеки міністерства торгівлі США Алан Естевес, повідомляє CNN.

«Тринадцять китайських організацій також були додані в список організацій міністерством торгівлі США за надання підтримки Росії, в тому числі одна, що поставляла деталі для іранської програми безпілотників», – заявив він. За словами чиновника, Сполучені Штати дуже швидко внесуть до списку обмежень компанії, якщо будуть доведені їх зв’язки з РФ.

Нагадаємо, що надання Пекіном будь-якої летальної зброї Росії – незалежно від конфігурації – матиме трагічні наслідки та одразу викликає запитання з боку інших країн щодо справжньої політики офіційного Пекіна. Про це заявив у понеділок, 27 лютого, речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Теги: Китай росія санкції

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