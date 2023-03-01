Американський генерал: Китай – це проблема у війні РФ проти України

Світ продовжує обговорювати роль Пекіна у війні, яку РФ розв'язала проти України

Філіп Брідлав певен – якщо війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.Про це повідомляють ЗМІ.

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Якщо Китай все ж наважиться постачати Росії зброю, це не змінить ситуації на полі бою в короткостроковій перспективі. Про це сказав верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі (2013-2016 рр.), генерал у відставці Філіп Брідлав,

На його думку, китайська допомога росіянам в довгостроковій перспективі може перетворитися на проблему для України. «Я не думаю, що це суттєво змінить ситуацію в короткостроковій перспективі», – наголосив відставний генерал.

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Він висловив сподівання, що війна в Україні не буде довгою. Він закликав Захід надати Україні, «все, що необхідно для перемоги».

«Я вірю, якщо ми дамо Україні те, що їй потрібно для перемоги, вона швидко досягне її. У такому разі поставки з Китаю мало на що вплинуть», – певен генерал. Натомість він попередив, що якщо ця війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що раніше Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни. У запропонованому плані є 12 пунктів.