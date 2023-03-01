Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американський генерал: Китай – це проблема у війні РФ проти України

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Американський генерал: Китай – це проблема у війні РФ проти України
фото з відкритих джерел

Світ продовжує обговорювати роль Пекіна у війні, яку РФ розв'язала проти України

Філіп Брідлав певен – якщо війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.Про це повідомляють ЗМІ.

Якщо Китай все ж наважиться постачати Росії зброю, це не змінить ситуації на полі бою в короткостроковій перспективі. Про це сказав верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі (2013-2016 рр.), генерал у відставці Філіп Брідлав,

На його думку, китайська допомога росіянам в довгостроковій перспективі може перетворитися на проблему для України. «Я не думаю, що це суттєво змінить ситуацію в короткостроковій перспективі», – наголосив відставний генерал.

Він висловив сподівання, що війна в Україні не буде довгою.  Він закликав Захід надати Україні, «все, що необхідно для перемоги».

«Я вірю, якщо ми дамо Україні те, що їй потрібно для перемоги, вона швидко досягне її. У такому разі поставки з Китаю мало на що вплинуть», – певен генерал. Натомість він попередив, що якщо ця війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що раніше Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни. У запропонованому плані є 12 пунктів.

Теги: Китай війна США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Італійська розвідка пояснила, навіщо Путіну оперативна пауза на фронті
Італійська розвідка пояснила, навіщо Путіну оперативна пауза на фронті
Росія назвала своїх стратегічних союзників: список
Росія назвала своїх стратегічних союзників: список
Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду – спецпредставник США
Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду – спецпредставник США
Китай від початку війни допомагав РФ – американські урядовці
Китай від початку війни допомагав РФ – американські урядовці
Європарламент заборонив використовувати TikTok
Європарламент заборонив використовувати TikTok
Американський генерал: Китай – це проблема у війні РФ проти України
Американський генерал: Китай – це проблема у війні РФ проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
66K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
11K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
7919
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
7139
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю
6521
Займалися сексом при дітях та ґвалтували: поліція розповіла жахіття про родину з Броварів

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту