Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай оприлюднив свою формулу миру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай оприлюднив свою формулу миру
В оприлюдненому документі КНР міститься 12 пунктів
фото з відкритих джерел

Пекін назвав війну Росії проти нашої держави «українською кризою»

Китай опублікував так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

У запропонованому плані є 12 пунктів:

  • повага до суверенітету всіх країн;
  • відмова від «менталітету холодної війни»
  • припинення бойових дій;
  • відновлення мирних переговорів;
  • вирішення гуманітарної кризи;
  • захист цивільного населення та військовополонених;
  • підтримання безпеки атомних електростанцій;
  • зниження стратегічних ризиків;
  • сприяння експорту зерна;
  • припинення односторонніх санкцій
  • підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
  • сприяння післявоєнній відбудові.

«Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть розв'язувати питання; вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Радою Безпеки ООН», – зазначено у плані.

Крім того, в документі йдеться про те, що безпека України не повинна досягатися за рахунок інших країн, «безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків», а інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно.

Нагадаємо, що за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе. Водночас Україна поки не має жодних доказів того, що Китай надав РФ летальну зброю.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України.

До слова, Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні.

Крім того, вчора, 23 лютого, представник Китаю, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, заявив, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів

Теги: Китай війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9613
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8146
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7136
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6718
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту