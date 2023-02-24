Китай оприлюднив свою формулу миру

Пекін назвав війну Росії проти нашої держави «українською кризою»

Китай опублікував так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

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У запропонованому плані є 12 пунктів:

повага до суверенітету всіх країн;

відмова від «менталітету холодної війни»

припинення бойових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

підтримання безпеки атомних електростанцій;

зниження стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення односторонніх санкцій

підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

сприяння післявоєнній відбудові.

«Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть розв'язувати питання; вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Радою Безпеки ООН», – зазначено у плані.

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Крім того, в документі йдеться про те, що безпека України не повинна досягатися за рахунок інших країн, «безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків», а інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно.

Нагадаємо, що за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе. Водночас Україна поки не має жодних доказів того, що Китай надав РФ летальну зброю.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України.

До слова, Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні.

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Крім того, вчора, 23 лютого, представник Китаю, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, заявив, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів.