Китай звинуватив Японію в порушенні статус-кво в регіоні

Відносини між Японією та Китаєм ускладнює територіальна суперечка навколо островів Дяоюйдао

Генерал-лейтенант Народно-визвольної армії Китаю, який очолює китайську делегацію на саміті з безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі, заявив, що влада Японії в 2012 році першою порушила рівновагу в регіоні, коли викупили у приватного японського власника острови Дяоюйдао (японська назва Сенкаку), на володіння якими претендує КНР.

«Купівля цих островів змінила досягнуту лідерами Китаю атмосферу взаєморозуміння, коли країни залишали осторонь свої розбіжності», – наводить South China Morning Post слова китайського військового.

Генерал наголосив, що націоналізація Японією цих островів стала серйозним порушенням суверенітету Китаю.

«Китай не визнає звинувачень, що він використовує свої можливості та силу для зміни статус-кво у регіоні», – додав він.

Раніше на форумі виступив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який пообіцяв, що Токіо активніше протидіятиме одностороннім спробам змінити статус-кво в Азії. Він також заявив про загрози «світу та стабільності в Тайванській протоці» та про порушення в Південно-Китайському морі положень Конвенції ООН з морського права.

Як відомо, відносини між Японією та Китаєм ускладнює територіальна суперечка навколо островів Дяоюйдао у Східно-Китайському морі, що контролюються Токіо.

Нагадаємо, Китай заявив, що «без вагань почне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність.

Китай також звинуватив США у продажу зброї Тайваню, що нібито сприяє нестабільності в регіоні. Вашингтон, у свою чергу, заявив, що Пекін намагається змінити статус-кво навколо острова.

Раніше Китай зізнався, чи допомагає Росії у війні проти України. Один із американських чиновників розповів, що міністр оборони США закликав китайського колегу не надавати жодної матеріальної допомоги Росії.