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    Політика

    Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією

    Україна чекає від Китаю проукраїнської позиції і непідтримки російської агресії - Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією
    Україна чекає від Китаю проукраїнської позиції і непідтримки російської агресії
    фото з відкритих джерел

    Україна хоче максимально об’єднати світ

    Україна зацікавлена у підтримці Китаю, у проукраїнській позиції китайського суспільства та тамтешнього лідера Сі Цзіньпіна. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю виданню Financial Times, відповідаючи на питання журналістки про позицію української влади щодо залучення Китаю у процес вирішення ситуації із війною.

    «Для нас важливо, щоб така велика країна вплинула на Росію і не підтримувала цю війну», – запевнив глава держави.

    Зеленський наголосив, що для України взагалі важливим є максимальне об’єднання світу навколо російської загрози. Глава держави визнав, що існують розбіжності між Китаєм та Заходом, подекуди вони дуже суттєві.

    «Я все це розумію. Але, мені здається, такі загрози, які можуть обернутися Третьою світовою війною – це має бути пріоритетом для будь-якого лідера, перш за все, для лідерів великих держав», – заявив Володимир Зеленський.

    Саме тому, додав президент України, для нашої держави є дуже важливою підтримка Китаю.

    Нагадаємо, що ще у квітні офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що китайська влада не зацікавлена у розв’язанні Третьої світової війни і виступає на підтримку врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом.

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    Теги: росія окупанти війна Китай Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією