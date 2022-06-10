Китай заявив про готовність розв’язати війну

«Військові дії можуть розпочатися, незважаючи на людську ціну»

Китай «без вагань почне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність. Про це повідомив міністр оборони Китаю Вей Фенхе, передає CCN.

Міністр висловив впевненість у перемозі Китаю та зазначив, що військові дії можуть розпочатися, незважаючи на людську ціну.

«Якщо хтось наважиться відділити Тайвань від Китаю, китайська армія без вагань розпочне війну незалежно від її ціни. Тайвань – це китайський Тайвань… Використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не досягне успіху», – сказав голова міністерства оборони КНР.

Раніше Китай зізнався, чи допомагає Росії у війні проти України. Один із американських чиновників розповів, що міністр оборони США закликав китайського колегу не надавати жодної матеріальної допомоги Росії.

Китай також звинуватив США у продажу зброї Тайваню, що нібито сприяє нестабільності в регіоні. Вашингтон, у свою чергу, заявив, що Пекін намагається змінити статус-кво навколо острова.

Нагадаємо, кілька днів тому видання The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела написало, що Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій.



