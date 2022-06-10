Китай зізнався, чи допомагає Росії у війні проти України

Чи допомагає Китай Росії воювати проти України? Міноборони КНР стверджує, що ні

У Сінгапурі на оборонному саміті зустрілися очільники військових відомств США та Китаю

Ллойд Остін та Вей Фенхе обговорили низку актуальних без пекових питань, зокрема, можливу допомогу Китаю російському агресору у війні, яку Кремль веде на території України. Про це пише американське видання CNN.

Один із американських чиновників, присутній на зустрічі, розповів виданню, що міністр оборони США закликав китайського колегу не надавати жодної матеріальної допомоги Росії.

На пресконференції після зустрічі спікер китайського міністерства оборони Ву Цянь заявив, що Китай не співпрацює з Росією у питаннях допомоги у агресії проти України.

«Китай не надавав військову допомогу Росії. Це правда», – підкреслив речник Міноборони Китаю.

Крім того, сторони обговорили ситуацію, що склалася навколо Тайваню. Китай звинуватив США у продажу зброї Тайваню, що нібито сприяє нестабільності в регіоні. Вашингтон, у свою чергу, заявив, що Пекін намагається змінити статус-кво навколо острова.

В цілому ж представники військових відомств двох наддержав назвали зустріч позитивною і конструктивною, попри наявні розбіжності. «Китайська сторона вважає, що краще зустрітися, ніж не зустрічатися, і краще поговорити, ніж не розмовляти», – запевнив речник міноборони Китаю.

Нагадаємо, кілька днів тому видання The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела написало, що Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій.