Колишній глава ЦРУ та Пентагону пояснив, чому Путін напав на Україну

Зважившись на вторгнення в Україну, Путін припустився однієї з найгірших стратегічних помилок у своєму житті

Леон Панетта про Путіна: «Йому досі все сходило з рук»

Російський диктатор Володимир Путін скористався слабкістю США та союзників, щоб вторгнутися в Україну, Сирію та Лівію. Тривалий час Росія не несла відповідальності за свої злочинні дії. Таку думку висловив колишній директор ЦРУ (2009-2011), ексміністр оборони (2011-2013), голова апарату Білого дому при Біллі Клінтоні в 1994-1997 роках Леон Панетта у інтерв’ю «Главкому».

«Для мене це не було несподіванкою. Я був директором Центрального розвідувального управління та міністром оборони США, тому знав, що Путін відчував слабкість з боку Сполучених Штатів і наших союзників, і, як хуліган, скористався цим. Саме тому він вторгнувся в Крим, в Сирію, в Лівію, здійснив дуже зухвалу кібератаку під час виборів у Сполучених Штатах, – і все це сходило йому з рук», – зазначив він.

Водночас вторгнення в Україну у 2022 році Панетта вважає «однією з найгірших стратегічних помилок у житті» Путіна.

«Він (Путін – «Главком») погрожував вторгнутися в Україну, хоча Сполучені Штати та союзники дали зрозуміти, що він заплатить високу ціну. Тим не менш, Путін все ж припустився однієї з найгірших стратегічних помилок у своєму житті», – сказав колишній очільник Пентагону.

За словами американського експосадовця, розвідувальні служби отримали досить переконливі розвіддані щодо дій Росії та зробили висновок, що Путін збирається вторгнутися в Україну. Проте спецслужби вважали, що важливо оприлюднити цю інформацію публічно.

«Путін казав, що не вторгнеться в Україну, або що ще не ухвалив остаточного рішення, а спецслужби дали зрозуміти, що він бреше, і що росіяни готуються до повномасштабного вторгнення в Україну. Я вважаю, що надання цієї інформації світові багато в чому ще більше підірвало довіру до Путіна, і це добре», – зауважив він.

Леон Панетта також висловив думку, що війна в Україні небезпечним і ключовим прецедентом. Він припустив, що наразі є загроза переходу російського вторгнення в Україну у світову війну.

«Це небезпечно, оскільки вторгнення може перерости у світову війну, небезпечну своїми масштабами руйнувань і кількістю втрачених життів. Щодо цього немає сумнівів. Те, що відбувається в Україні, загалом ілюструє те, що відбувається з демократіями у 21-му столітті. Якщо така суверенна демократія, як Україна, зможе перешкодити Росії досягти своєї мети, зможе захистити себе, а Сполучені Штати та наші союзники по НАТО об’єднаються, не лише запровадивши санкції проти Росії, але й у питанні надання зброї, вони можуть стати силою проти автократів у майбутньому», – сказав колишній американський посадовець.

Нагадаємо, раніше керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця».

Також нещодавно Росія вдалася до прямих погроз Заходу. Зокрема, 28 червня перед початком саміту НАТО, на якому визначили Росію як найбільшу загрозу, «Роскосмос» оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих «центрів прийняття рішень».

Читайте також інтерв'ю: Три сценарії розвитку війни в Україні від ексглави Пентагона та ЦРУ