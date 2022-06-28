Росія почала прямо погрожувати НАТО

Російські чиновники неодноразово погрожували завдавати ракетних ударів по «центрах прийняття рішень» в Україні

Перед початком саміту НАТО, на якому мають визначити Росію як найбільшу загрозу, «Роскосмос» оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих «центрів прийняття рішень».

«Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, «Роскосмос» публікує супутникові світлини місця проведення саміту та тих самих «центрів прийняття рішень», які підтримують українських націоналістів», – йдеться у повідомленні.

У «Роскосмосі» також оприлюднили координати так званих «центрів прийняття рішень» у США, Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії.

Як відомо, триденна зустріч глав держав та урядів 30 країн НАТО за участю партнерів та кандидатів відкриється 28 червня у Мадриді.

Планується, що на саміті ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням. Також члени Альянсу затвердять нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Додамо, що раніше заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві, назвавши його «головним центром прийняття рішень у Києві».

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