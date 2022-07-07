«До останнього українця». Путін видав нову порцію погроз

Путін заявив, що Росія «всерйоз поки ще нічого і не починала»

Російський диктатор намагається переконати свій народ у тому, що Росія воює з країнами Заходу в Україні

Керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця». Про це російський диктатор заявив сьогодні у Кремлі.

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут сказати… Нехай спробують. Ми уже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми-то, за великим рахунком, всерйоз поки ще нічого і не починали», – зазначив він.

Після погроз Путін вирішив нагадати і про свою «готовність до мирних переговорів».

«При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, мають знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися», – сказав очільник Кремля.

Нагадаємо, раніше Росія вдалася до прямих погроз Заходу. Зокрема, 28 червня перед початком саміту НАТО, на якому визначили Росію як найбільшу загрозу, «Роскосмос» оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих «центрів прийняття рішень».

Також Росія почала погрожувати Литві через припинення транзиту на Калінінград. Член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

Російська влада також пригрозила Німеччині через допомогу Збройним силам України.

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