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    Політика

    Росія пригрозила забрати у США Аляску

    Росія пригрозила забрати у США Аляску
    фото ілюстративне

    Речник Держдуми зазначив, що Росії «теж є що повертати»

    Сполученим Штатам Америки варто пам’ятати, що Аляска колись належала Росії. Про це заявив речник Держдуми Росії В’ячеслав Володін, передає «РБК».

    «Нам завжди є чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що повертати теж», – сказав спікер.

    Крім того Володін зазначив, що віце-спікер Держдуми Петро Толстой запропонував взагалі провести референдум на Алясці.

    «Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що у них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається Росія. Так не поважати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми», – додав Володін.

    Зазначимо, що Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам у другій половині 19 століття.

    Нагадаємо, раніше США опублікували на сайті документів уряду країни список із 570 російських товарів, які з кінця липня будуть обкладатися підвищеним імпортним митом у 35 відсотків.



    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія пригрозила забрати у США Аляску