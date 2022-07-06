Росія пригрозила забрати у США Аляску

Речник Держдуми зазначив, що Росії «теж є що повертати»

Сполученим Штатам Америки варто пам’ятати, що Аляска колись належала Росії. Про це заявив речник Держдуми Росії В’ячеслав Володін, передає «РБК».

«Нам завжди є чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що повертати теж», – сказав спікер.

Крім того Володін зазначив, що віце-спікер Держдуми Петро Толстой запропонував взагалі провести референдум на Алясці.

«Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що у них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається Росія. Так не поважати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми», – додав Володін.

Зазначимо, що Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам у другій половині 19 століття.

Нагадаємо, раніше США опублікували на сайті документів уряду країни список із 570 російських товарів, які з кінця липня будуть обкладатися підвищеним імпортним митом у 35 відсотків.







