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    Думки вголос

    Чи думав Путін, що спонсоруватиме українську армію?

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
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    Конфіскований гелікоптер - Чи думав Путін, що спонсоруватиме українську армію?
    Конфіскований гелікоптер
    фото: Офіс генпрокурора

    Прокуратура передає конфісковані речі проросійських діячів на користь армії

    Одна з топ-новин насиченого новинами дня: за повідомленням Офісу генерального прокурора, правоохоронці передали вилучені у Віктора Медведчука літак і гелікоптер на потреби Збройних Сил України.

    Походження значної частини статків кума Путіна і лідера антиукраїнського «Українського вибору» російське. Те, що він вводив в оману кремлівського кума та московських кураторів щодо готовності українців зустрічати окупантів піснями й танцями, як це було в Білорусі, окреме питання.

    Медведчук був людиною не бідною, тільки в квітні Личаківський суд Львова заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна його та його дружини, серед яких 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, яхта... А ще ж була інша яхта, в Хорватії. Одне слово, всього не перелічити.

    Але ці літак і гелікоптер мають особливе, символічне значення. Придбані колись за кремлівські гроші, тепер вони служитимуть Збройним Силам України.

    Шойгу не наважиться доповісти про це плюгавому. А треба, щоб дізнався.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна путін гроші літак Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Чи думав Путін, що спонсоруватиме українську армію?