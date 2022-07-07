Путін переводить Росію на воєнні рейки. Британська розвідка розкрила нову хитрість

Держдума ухвалила у першому читанні законопроєкт про право влади запроваджувати «спеціальні заходи» в економіці

Міноборони Великої Британії повідомляє, що Росія не визнає участі у війні проти України, але запроваджує «спеціальні заходи», які фактично переводять економіку країни на військові рейки. Про це йдеться у звіті британської розвідки 7 липня.

Так, 5 липня російська Держдума ухвалила у першому читанні законопроєкт про право влади запроваджувати «спеціальні заходи» в економіці. Як очікується, він буде незабаром схвалений і дозволить владі залучати співробітників підприємств до роботи у позаурочний час, розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти, а також «розбронювати» цінності з держрезерву.

Зазначається, що законопроєкт свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.

«Законодавство, ймовірно, є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без формальної декларації про мобілізацію держави, яка залишається політично чутливою», -–йдеться у повідомленні.

Також, на думку авторів зведення, закон дозволить Росії не визнавати, що вона бере участь у війні і виявилася нездатною перемогти українську армію. «Це також дозволяє Росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні або її нездатності подолати українську армію, яка поступається російській і за кількістю військових, і за обсягами озброєння», – повідомляє розвідка.

Як повідомлялося, окупанти в Криму проводять приховану мобілізацію.