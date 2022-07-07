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  4. Путін переводить Росію на воєнні рейки. Британська розвідка розкрила нову хитрість
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    Політика

    Путін переводить Росію на воєнні рейки. Британська розвідка розкрила нову хитрість

    Путін переводить Росію на воєнні рейки. Британська розвідка розкрила нову хитрість
    фото ілюстративне

    Держдума ухвалила у першому читанні законопроєкт про право влади запроваджувати «спеціальні заходи» в економіці

    Міноборони Великої Британії повідомляє, що Росія не визнає участі у війні проти України, але запроваджує «спеціальні заходи», які фактично переводять економіку країни на військові рейки. Про це йдеться у звіті британської розвідки 7 липня.

    Так, 5 липня російська Держдума ухвалила у першому читанні законопроєкт про право влади запроваджувати «спеціальні заходи» в економіці. Як очікується, він буде незабаром схвалений і дозволить владі залучати співробітників підприємств до роботи у позаурочний час, розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти, а також «розбронювати» цінності з держрезерву.

    Зазначається, що законопроєкт свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.

    «Законодавство, ймовірно, є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без формальної декларації про мобілізацію держави, яка залишається політично чутливою», -–йдеться у повідомленні.

    Також, на думку авторів зведення, закон дозволить Росії не визнавати, що вона бере участь у війні і виявилася нездатною перемогти українську армію. «Це також дозволяє Росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні або її нездатності подолати українську армію, яка поступається російській і за кількістю військових, і за обсягами озброєння», – повідомляє розвідка.

    Як повідомлялося, окупанти в Криму проводять приховану мобілізацію.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія мобілізація Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Путін переводить Росію на воєнні рейки. Британська розвідка розкрила нову хитрість