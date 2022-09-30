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Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»

Надія Клочко
glavcom.ua
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»
Промова Путіна змусила присутніх дрімати
скріншот із відео

Присутні у Кремлі слухали промову Путіна без жодного ентузіазму

Сьогоднішня промова російського диктатора Володимира Путіна, очевидно, виявилась не надто цікавою для заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва – він задрімав під час виступу хазяїна Кремля.

Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 1

Ще один учасник зустрічі, який сидів поруч з Медведєвим, дрімати почав ще до появи у залі хазяїна Кремля. Під час промови він також мав втомлений та сонний вигляд.

Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 2

У соцмережах також звернули увагу, що увесь зал слухав «святкову промову» кремлівського диктатора без жодного інтересу, навіть не намагаючись приховати нудьгу на своїх понурих обличчях.

Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 3
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 4
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 5
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 6
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 7
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 8
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 9
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 10
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 11
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови» фото 12

Варто зазначити, що промова Путіна вже ж мала принаймні одного «відданого глядача». Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров здивував усіх, коли пустив сльозу під час промови Путіна. Схоже, його розчулив фрагмент, коли Путін говорив, що росіяни «так люблять Росії, що вишиковуються у черги до воєнкоматів».

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення». 

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Теги: путінський режим путін росія

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