Звернення Путіна: головні тези

Президент держави-агресорки заявив, що анексовані території України тепер «назавжди з Росією»

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 30 вересня, оголосив про анексію окупованих Росією українських територій.

Готовність до переговорів

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь. Про це він сказав під час звернення до росіян щодо анексії окупованих територій України.

«Ми закликаємо Київ до переговорів, але вибір народу ми не обговорюватимемо, він зроблений, Росія народ не зрадить», – сказав Путін.

Нові погрози

Путін заявив після оголошення анексії, що Росія буде «захищати свою землю всіма засобами».

«Ми будемо захищати нашу землю всіма засобами. Ми відбудуємо всі зруйновані міста та селища. Будемо розвивати підприємства, інфраструктуру, системи охорони здоров'я», – сказав він.

Про принцип непорушності кордонів

Путін заявив, що це Захід нібито «розтоптав принцип непорушності кордонів».

«Захід розтоптав принцип непорушності кордонів, а зараз, на власний розсуд, вирішує, хто має право на самовизначення, а хто – ні», – зазначив він.

«Росії не потрібен Радянський Союз»

«Радянського Союзу немає, минулого не повернути. Росії це вже не потрібно, ми цього не прагнемо. Але немає нічого сильнішого за рішучість мільйонів людей, які за своєю культурою, вірою, мовою вважають себе частиною Росії. Немає нічого сильнішого за рішучість цих людей повернутися у своє справжнє історичне суспільство», – сказав Путін.

Про застосування ядерної зброї

Путін заявив, що США – єдина у світі держава, яка двічі застосувала ядерну зброю, йдеться про удари по Хіросімі та Нагасакі.

«До речі, створили прецедент», – висловився Путін про ядерні удари США.

Про руйнування «Північних потоків»

Російський диктатор звинуватив країни Заходу у руйнування газопроводів «Північних потік» та «Північний потік-2».

«Англосакси вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій. Фактично розпочали приниження загальноєвропейської енергетичної інфраструктури», – сказав він.

Про «ворожий Захід»

«Захід хоче нас бачити колонією. Хочуть не рівноправної співпраці, а пограбування. Для них пряма загроза – наша думка та філософія, наша культура. Їм взагалі не потрібна Росія, вона нам потрібна», – сказав Путін.

Диктатор заявив, що західні країни «підсаджували цілі народи на наркотики, цілеспрямовано винищували цілі етноси, влаштовували справжнє полювання людей, як звірів».

Про пропаганду

Путін у своїй промові, говорячи про США, вжив фразу, якою часто описують пропаганду у Росії. Російський диктатор порівняв «пропаганду» США з Геббельсом.

«Правду на Заході втопили в океані фейків – брешуть відчайдушно, як Геббельс. Думають, що чим неймовірніша брехня, тим простіше у неї повірити», – сказав він.

«Як раніше вже не буде»

Путін заявив про «злам західної гегемонії» у світі.

«Злам західної гегемонії, що почався, незворотний, як раніше вже не буде», – сказав він.

«Гендери, збочення і сатанізм»

У своїй промові Путін вирішив полякати присутніх гендерами «бездуховного Заходу».

«Хочу повернутися до того, що сказав, звернутися до всіх громадян Росії: хіба ми хочемо, щоб тут, у нас у країні замість мами та тата був «батько 1», «батько 2», «батько 3»? Щоб дітям нав'язували збочення, які ведуть до деградації та вимирання?» – сказав Путін.

Він також заявив, що на Заході – «відвертий сатанізм».

Про американську «окупацію» Німеччини, Кореї та Японії

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив США в «окупації» Німеччини, Кореї та Японії.

«США досі фактично окупують Німеччину, Японію, Республіку Корею та й інші країни. І при цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками... А що це за співпраця така?» – сказав він.

Глава Кремля звинуватив США у нібито стеженні за керівниками Німеччини, Кореї та Японії. Диктатор заявив, що "встановлюються підслуховувальні пристрої не лише у службових, а й у житлових приміщеннях".

«Це справжня ганьба. Ганьба і для тих, хто це робить, і для тих, хто, як раби, мовчки і покірно ковтає це хамство», – сказав Путін.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення».