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Кошти для підтримки України є: глава уряду Польщі різко звернувся до Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кошти для підтримки України є: глава уряду Польщі різко звернувся до Кремля
Глава польського уряду наголосив, що він бачить значну роль Польщі у процесі виплати європейських коштів Україні
фото: ukrinform.ua

Моравецький: «Кремль має знати, що США задекларували чергову багатомільярдну фінансову допомогу Україні»  

Союзники України зроблять все для нормального функціонування української держави. Євросоюз, як і США, має виділити необхідні гроші, а Кремль повинен розуміти, що Захід матиме кошти на підтримку України. Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький після завершення дводенного саміту Європейської ради у Брюсселі, передає «Укрінформ».

«Кремль має знати, що як США задекларували чергову багатомільярдну фінансову допомогу Україні на наступний рік, так і Євросоюз також допоможе, і цих грошей вистачить для функціонування української держави», – заявив Моравецький.

Глава польського уряду наголосив, що він бачить значну роль Польщі у процесі виплати європейських коштів Україні, оскільки Єврокомісія намагається надати Києву кошти, але має бути згода усіх країн ЄС щодо механізму здійснення цих виплат.

Моравецький зазначив, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дослухалася також і до аргументів Польщі щодо фінансової допомоги Україні.

Він зауважив, що не повинно бути проблем із виділенням Брюсселем фінансової допомоги нашій країні.

Нагадаємо, до кінця поточного року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро. Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Теги: росія Польща Єврокомісія війна гроші президент

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