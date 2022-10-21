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ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу
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Гроші мають забезпечити США, Євросоюз та фінансові інституції

До кінця поточного року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро. Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На саміті Євросоюзу міністрам фінансів країн-учасниць доручили розробити механізм виділення Україні щонайменше 18 млрд євро у 2023 році.

За словами президентки Єврокомісії, Україна просить забезпечити фінансування у розмірі близько 3-4 млрд. євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для базових потреб. Причому ці гроші мають забезпечити США, Євросоюз та фінансові інституції.

«Так що дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, які профінансує Євросоюз. Це дає загальну суму 18 млрд євро наступного року – обсяг, на який Україна може покластися», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також уточнила, що міністрам фінансів країн ЄС доручили розробити відповідний механізм.

«Але також важливо дати сигнал Україні, що ми добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу», – додала президент Єврокомісії.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн спільно з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем представила новий пакет санкцій спрямований проти Росії. 

Теги: гроші президент Україна фінансування війна Європейський союз

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