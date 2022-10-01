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Гроші на власний бізнес. Польща підготувала приємний сюрприз для українок

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гроші на власний бізнес. Польща підготувала приємний сюрприз для українок
Польща активно допомагає українцям
фото з відкритих джерел

Українки в Польщі можуть отримати 4 тис. доларів США на відкриття власної справи

Українки в Польщі можуть отримати 4 тис. доларів США на відкриття власної справи, а також річну підтримку під час її ведення. Це передбачено програмою Rebuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women.

Хто саме може отримати кошти?

Допомогу планують надати 80 жінкам, які:

– є громадянками України;
– перебувають на території Польщі від дня подання заявки на отримання допомоги до завершення періоду підтримки;
– мають номер PESEL;
– мають всі публічні права;
– мають повну дієздатність;
– планують розпочати господарську діяльність на території Польщі до кінця 2022 року.

Яку саме допомогу надаватимуть в рамках проєкту?

– можливість відвідати загальний тренінг, присвячений господарській діяльності;
– одноразовий ваучер на суму, еквівалентну 4000 доларів США, на придбання активів на ведення власної справи;
– до 41 години індивідуальних консультацій;
– допомогу у веденні бухгалтерського обліку;
– просування.

Як можна взяти участь у програмі?

Потрібно заповнити заявку й надіслати її організаторам проєкту. Зразок заявки, електронну адресу для надсилання та усі деталі програми можна знайти за посиланням.

Який термін подачі заявок?

Заявку можна подати до 17 жовтня включно. У разі недостатньої кількості заявок термін подачі заявок може бути подовжений. Переможців оголосять 15 листопада.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, до Польщі почав надходити газ новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.

Трубопровід з річною пропускною спроможністю 10 млрд кубометрів був офіційно відкритий 27 вересня, через день після того, як було виявлено витоки в підводних газопроводах Nord Stream, які з'єднують Росію з Європою.

Росія припинила постачання газу до Польщі у квітні, коли та відмовилася платити у рублях.

 

Читайте також: «Епоха домінування Росії завершується». Польща відкрила газопровід із Норвегії

Теги: українка Польща

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