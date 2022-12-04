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Кремль дав поради щодо святкування Нового року на окупованих територіях України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кремль дав поради щодо святкування Нового року на окупованих територіях України
Окупованим територіям рекомендується сформувати агітбригади, щоб привітати військових РФ
фото з відкритих джерел

В окупованих регіонах України пропонується встановити ялинки та урочисто їх відкрити

Влада Росії оприлюднила «рекомендації» щодо святкування Нового року для місцевої влади. Їй радять «виявити стриманість у витратах», але не забувати про «героїзм» своїх солдатів, які воюють проти України. Про це повідомляє російське видання РБК.

За інформацією джерела, пропаганду пропонується просувати зокрема під час дитячих свят. Під час їхнього проведення місцевій владі «необхідно передбачити згадку героїзму захисників вітчизни, можливість від імені дитини надіслати вітання».

При цьому, як зазначає Кремль, під час святкових заходів для дорослих існує «запит громадян на вияв стриманості у витратах».

В окупованих регіонах України – «ЛНР», «ДНР», Херсонській та Запорізькій областях – пропонується встановити ялинки та урочисто їх відкрити. Також рекомендується сформувати агітбригади (включно з Дідами Морозами та Снігуроньками), щоб привітати військових РФ.

Джерело додає, що влада країни-агресора хоче, щоб регіони та муніципалітети вітали з Новим роком сім'ї учасників так званої «спеціальної військової операції» з дітьми, збирали та відправляли вітальні листівки російським солдатам і вітали поранених у госпіталях.

«Новорічні ярмарки рекомендується використовувати як «інструмент суспільної консолідації»: дати можливість людям зібрати та відправити подарунок учасникам «спеціальної військової операції», а також розмістити на ярмарках стенди «Все для перемоги», – розповідають у виданні.

Також Кремль закликає підтримати артистів «патріотичної спрямованості» при формуванні концертних програм. У їх список входять: Поліна Гагаріна, Олег та Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, гурт «Земляне», Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха та інші.

Нагадаємо, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

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Теги: Запоріжжя Крим окуповані території «ДНР» «ЛНР» росія Херсонщина

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