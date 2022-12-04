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«Слуга народу» спрогнозував, коли Росію можна буде виключити з ООН

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Слуга народу» спрогнозував, коли Росію можна буде виключити з ООН
Росія зайняла місце СРСР в Раді безпеки всупереч статуту ООН
фото з відкритих джерел

Нардеп Мережко нагадав про прецеденти, які вже траплялись в історії ООН

Процедура виключення Росії з ООН потребує спочатку рекомендації Радбезу, а потім вже резолюції Генасамблеї. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«На цьому етапі можуть виникнути проблеми. Питання в тому, скільки країн реально підтримає виключення Росії з ООН, а це вже політичний аспект», – сказав Мережко.

За словами нардепа, є декілька варіантів рішення цього питання. Свого часу Китайську республіку (на той час Тайвань) у складі ООН змінили на Китайську народну республіку. Для цього було достатньо резолюції Генасамблеї ООН.

«За наявності прецедента, статут ООН можна буде творчо інтерпретувати. Це спірне питання з юридичної точки зору. Але є й інший варіант – доводити, що Росія зайняла місце СРСР в Раді безпеки всупереч статуту ООН. Тобто нам треба не визнавати Росію як члена ООН, тому що вона перебуває там неправомірно і не виконує свої зобов’язання за статутом. Ми це можемо зробити і закликати інші країни зробити так само. Питання в тому, скільки країн нас підтримає, але навіть якщо це буде не більшість, все одно легітимність перебування Росії в ООН буде підірвана. А, може, і всі країни-члени ООН прозріють, хтозна», – пояснив «слуга народу».

Ще один шлях – звернення до Міжнародного суду ООН з проханням надати так званий консультативний висновок. Суд може розглянути питання, чи має Росія правові підстави займати місце СРСР та дати свою відповідь, каже Олександр Мережко. Це може стати ще однією підставою для невизнання Росії членом цієї організації.

«Не визнавати Росію членом ООН можна хоч завтра. Консультативний висновок суду займає більше часу, прийняття резолюції Генасамблеї – також справа не одного місяця. Ще ж треба переконати держави, аби вони за неї проголосували. Мені здається, це займе, як мінімум, рік», – підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада схвалила заяву щодо нелегітимності перебування російської федерації в Організації Об’єднаних Націй та реформування ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Він запросив термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари по Україні 23 листопада.

Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

До слова, народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, заявили, що припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії.

Читайте також: Олександр Мережко: Чому б не конфіскувати російське посольство в Україні?
Теги: Тайвань статут росія президент посольство

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