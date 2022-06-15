Кремль на зло Заходу пообіцяв знищити природу Арктики

Дмитро Медведєв (у центрі) заявив, що, оскільки Росію не повернули до Арктичної ради, вона може наплювати на екологічну безпеку регіону

Росія планує постачати газ і нафту із арктичних родовищ в Африку та Латинську Америку

Дмитро Медведєв розкритикував відновлення роботи Арктичної ради без участі Росії, пригрозивши екологічними проблемами у регіоні. Про це заступник голови Ради безпеки РФ написав у Telegram.

Медведєв заявив, що усі рішення, які ця структура ухвалить без участі Росії, РФ не буде виконувати. Зокрема, Медведєв натякнув на майбутні проблеми з екологією у арктичному регіону, до російські компанії видобувають газ та нафту.

«Спільна ефективна робота щодо забезпечення охорони навколишнього середовища та розвитку приполярних районів буде фактично заморожена», – запевнив третій президент Росії.

Визнавши поступове закриття європейського ринку для російських енергоресурсів, Дмитро Медведєв пояснив, що Росія буде співпрацювати із іншими регіонами планети – Азією, Африкою та Латинською Америкою.

Крім того, заступник голови Радбезу заявив, що Росія почне більше використовувати викопне паливо на внутрішньому ринку та «стимулювати глибоку переробку енергоресурсів».

Нагадаємо, що екологічні проблеми у російській Арктиці розпочалися уже в травні.

Причиною стали масові пожежі у лісах Сибіру. Площа пожеж цього року збільшилася вдвічі. Оскільки пожежі викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату.

Разом з тим, російська влада вирішує цю проблему за допомогою ув’язнених. Пожежі у Сибіру гасять зеки, бо усі пожежники і рятівники були відправлені на війну в Україну.