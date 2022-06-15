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    Політика

    Кремль на зло Заходу пообіцяв знищити природу Арктики

    Дмитро Медведєв (у центрі) заявив, що, оскільки Росію не повернули до Арктичної ради, вона може наплювати на екологічну безпеку регіону - Кремль на зло Заходу пообіцяв знищити природу Арктики
    Дмитро Медведєв (у центрі) заявив, що, оскільки Росію не повернули до Арктичної ради, вона може наплювати на екологічну безпеку регіону
    фото з російських ЗМІ

    Росія планує постачати газ і нафту із арктичних родовищ в Африку та Латинську Америку

    Дмитро Медведєв розкритикував відновлення роботи Арктичної ради без участі Росії, пригрозивши екологічними проблемами у регіоні. Про це заступник голови Ради безпеки РФ написав у Telegram.

    Медведєв заявив, що усі рішення, які ця структура ухвалить без участі Росії, РФ не буде виконувати. Зокрема, Медведєв натякнув на майбутні проблеми з екологією у арктичному регіону, до російські компанії видобувають газ та нафту.

    «Спільна ефективна робота щодо забезпечення охорони навколишнього середовища та розвитку приполярних районів буде фактично заморожена», – запевнив третій президент Росії.

    Визнавши поступове закриття європейського ринку для російських енергоресурсів, Дмитро Медведєв пояснив, що Росія буде співпрацювати із іншими регіонами планети – Азією, Африкою та Латинською Америкою.

    Крім того, заступник голови Радбезу заявив, що Росія почне більше використовувати викопне паливо на внутрішньому ринку та «стимулювати глибоку переробку енергоресурсів».

    Нагадаємо, що екологічні проблеми у російській Арктиці розпочалися уже в травні.

    Причиною стали масові пожежі у лісах Сибіру. Площа пожеж цього року збільшилася вдвічі. Оскільки пожежі викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату.

    Разом з тим, російська влада вирішує цю проблему за допомогою ув’язнених. Пожежі у Сибіру гасять зеки, бо усі пожежники і рятівники були відправлені на війну в Україну.

    Теги: росія екологія Дмитро Медведєв Арктика
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    Кремль на зло Заходу пообіцяв знищити природу Арктики