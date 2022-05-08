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    У Сибіру пожежі гасять зеки, бо усі рятувальники на війні

    Ситуація в регіоні через лісові пожежі &laquo;залишається важкою&raquo; - У Сибіру пожежі гасять зеки, бо усі рятувальники на війні
    Ситуація в регіоні через лісові пожежі «залишається важкою»
    фото з відкритих джерел

    Влада Сибіру направила в'язнів гасити лісові пожежі, адже всіх рятувальників кинули воювати в Україну

    Пожежу у сибірських лісах цього року немає кому гасити, адже усі військові гинуть в Україні на війні. Влада Росії не придумала нічого «краще», аніж направити в’язнів на виконання цієї справи. Про це йшлося у репортажі кремлівського телеканалу НТВ.

    Так, у селищі Громадськ пожежі гасити змусили ув'язнених та працівників місцевої колонії. Повідомляють, що нібито вогонь подолали.

    Відомо, що жертвами природних пожеж у краї стали вже п’ятеро людей, 19 постраждали. Вогонь знищив понад 500 житлових будинків.

    Ситуація в регіоні «залишається важкою», а боротися з вогнем заважають пориви вітру.

    Зазначимо, що пожежі в Сибіру сезонні, щороку їх гасять військові зі спеціальною технікою. Зараз росіянам розповідають, нібито технікою не можна гасити через вітер, хоча насправді всі сили кинуті на війну в Україну.

    Нагадаємо, що сибірські ліси палають вже близько двох тижнів. Площа пожеж цього року збільшилася вдвічі. Оскільки пожежі викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату. Вчені неодноразово заявляли, що їх потрібно гасити якомога швидше.

    Теги: росія окупанти війна військові рятувальники Україна окупація Сибір #stoprussia
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    У Сибіру пожежі гасять зеки, бо усі рятувальники на війні