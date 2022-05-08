У Сибіру пожежі гасять зеки, бо усі рятувальники на війні

Влада Сибіру направила в'язнів гасити лісові пожежі, адже всіх рятувальників кинули воювати в Україну

Пожежу у сибірських лісах цього року немає кому гасити, адже усі військові гинуть в Україні на війні. Влада Росії не придумала нічого «краще», аніж направити в’язнів на виконання цієї справи. Про це йшлося у репортажі кремлівського телеканалу НТВ.

Так, у селищі Громадськ пожежі гасити змусили ув'язнених та працівників місцевої колонії. Повідомляють, що нібито вогонь подолали.

Відомо, що жертвами природних пожеж у краї стали вже п’ятеро людей, 19 постраждали. Вогонь знищив понад 500 житлових будинків.

Ситуація в регіоні «залишається важкою», а боротися з вогнем заважають пориви вітру.

Зазначимо, що пожежі в Сибіру сезонні, щороку їх гасять військові зі спеціальною технікою. Зараз росіянам розповідають, нібито технікою не можна гасити через вітер, хоча насправді всі сили кинуті на війну в Україну.

Нагадаємо, що сибірські ліси палають вже близько двох тижнів. Площа пожеж цього року збільшилася вдвічі. Оскільки пожежі викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату. Вчені неодноразово заявляли, що їх потрібно гасити якомога швидше.