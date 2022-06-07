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    У світі

    Медведєв пояснив, чому він так багато лається у Telegram

    Дмитро Медведєв зізнався, що ненавидить Захід - Медведєв пояснив, чому він так багато лається у Telegram
    Дмитро Медведєв зізнався, що ненавидить Захід
    фото з російських ЗМІ

    Третій президент Росії зізнався у своїй ненависті до Заходу

    Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на питання, яке йому нібито часто задають – чому його пости у Telegram є настільки різкими. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони ублюдки та виродки», – заявив Медведєв. Він не уточнив, кого мав на увазі, але з його текстів можна зробити висновок, що мова про Захід та тамтешніх лідерів.

    Третій президент Росії упевнений, що Захід бажає смерті його країні. Тож, пообіцяв Медведєв, «поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли».

    Нагадаємо, що Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі традиційно різко відгукується про західні еліти та Україну. Так, у травні третій президент РФ назвав українську владу «ублюдочним правлінням київського режиму».

    Реагуючи на мирний план, запропонований Італією для завершення війни в Україні, Медведєв охарактеризував ідею автономії Донбасу в складі України як «явну маячню та дешеве прожектерство». Питання ж повернення української автономії Криму він розцінив як «взагалі пряме хамство на адресу Росії».

    Після арешту Віктора Медведчука заступник голови Радбезу РФ назвав представників української влади «окремими виродками».

    А польську еліту Дмитро Медведєв обізвав «політичними імбецилами».

    Теги: росія Дмитро Медведєв
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    Медведєв пояснив, чому він так багато лається у Telegram