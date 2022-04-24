У Сибіру палають ліси: гасити немає кому, всі рятувальники на війні в Україні

Площа лісових пожеж в Росії вже вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.

Площа пожеж у Сибіру цього року збільшилася вдвічі, але гасити їх немає кому

У Росії горять сибірські ліси. Займання не можуть загасити через нестачу військових пожежників. Російські військові підрозділи, які зазвичай борються з ними, були передислоковані для вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Independent.

Площа пожеж цього року збільшилася вдвічі. За інформацією джерела, лісові пожежі в Росії стають все більш частим явищем в регіоні з весни по осінь. Оскільки пожежі викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату. Вчені неодноразово заявляли, що їх потрібно гасити якомога швидше.

Але цього року кілька пожеж, продовжують горіти, тому що багато військових частин, відповідальних за гасіння пожеж, були відправлені для вторгнення в Україну.

Джессіка Маккарті, дослідник клімату з Університету Майамі, штат Огайо, заявила: «Оскільки для великих пожеж часто потрібна військова авіація, щоб виявляти і перевіряти звіти з супутників, а також боротися з пожежами в Сибіру, сумнівно, що ці сили будуть доступні навіть влітку, якщо війна продовжиться. Значить, або пожеж буде більше... або ці літаки і особовий склад відведуть із західного фронту і привезуть до Сибіру».

«Грінпіс» Росії заявив, що площа лісових пожеж в країні вже вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.

Нагадаємо, що останні кілька тижнів Росія ледь не щодня у вогні. Так, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. Того ж дня на території хімзаводу у місті Кінешма також сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м.

21 квітня у російському місті Твер сталася пожежа у будівлі Другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії.