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Росія створює ще одну приватну військову компанію за зразком «Вагнера»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія створює ще одну приватну військову компанію за зразком «Вагнера»
Армен Саркисян створюватиме нову приватну військову компанію
фото: ГУР Міноборони України

«Новобранців» для приватної військової компанії набиратимуть у місцях позбавлення волі

Новим «смотрящим» за в’язницями на всій території Росії та тимчасово окупованих територіях України став відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян (прізвисько Армен Горлівський). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Одним із головних напрямків діяльності «смотрящего» визначено створення нової «приватної військової компанії». Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість «новобранців». Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК «Вагнер». «Новобранців» для ПВК набиратимуть в саме місцях позбавлення волі.

Проєкт має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК.

Армен Саркисян (Армен Горлівський)кримінальний авторитет з Горлівки. Близький до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський). Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці. Від 24 лютого займається мародерством та «віджимом» бізнесів на окупованих територіях України.

Спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

Самвел Карапетянпрокремлівський бізнесмен вірменського походження. Власник пов’язаної з «газпромом» компанії «ташир холдинг» в яку також входить компанія «Електричні мережі Вірменії». Один зі спонсорів російської агресії проти України.

«Створення нової структури – спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК на Росії», – зазначає українська розвідка.

Теги: ПВК Вагнера росія Україна війна окупанти засуджені

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