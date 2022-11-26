Росія створює ще одну приватну військову компанію за зразком «Вагнера»
«Новобранців» для приватної військової компанії набиратимуть у місцях позбавлення волі
Новим «смотрящим» за в’язницями на всій території Росії та тимчасово окупованих територіях України став відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян (прізвисько Армен Горлівський). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Одним із головних напрямків діяльності «смотрящего» визначено створення нової «приватної військової компанії». Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість «новобранців». Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК «Вагнер». «Новобранців» для ПВК набиратимуть в саме місцях позбавлення волі.
Проєкт має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК.
Спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.
«Створення нової структури – спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК на Росії», – зазначає українська розвідка.
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