Кремль намагається спотворити свої цілі в Україні – ISW

Заява Путіна контрастує з раніше сформульованими російськими військовими цілями

Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: зміна режиму в Києві та забезпечення територіального контролю над більшою частиною України. Але Кремль продовжує намагатися спотворити свої справжні цілі. Про йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що 15 серпня на форумі президент Росії Володимир Путін не згадав територію за межами Донбасу, описуючи цілі російської війни в Україні. Путін завершив свій виступ заявою, що російські та донбаські сили «виконують свій обов’язок» воювати за Росію та «звільнити» Донбас.

«Така обмежена заява про цілі РФ різко контрастує з раніше сформульованими російськими військовими цілями щодо «денацифікації» та «демілітаризації» всієї України. Крім того, відносно обмежена заява Путіна несумісна з діями Росії щодо інтеграції окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до Російської Федерації», – зазначили аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 16 серпня:

Російські війська здійснили наземні атаки через східну вісь, але не змогли просунутися на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Російські війська ведуть наступальні дії в районі Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

Російські війська вели безуспішні наступальні дії на півночі та північному заході Херсонської області.

У Міноборони РФ заявили, що українські сили в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС, можливо створюючи інформаційні умови для подальшого обстрілу Нікополя або власних провокацій.

Повідомляється, що чеченські підрозділи передислокуються до Херсонської області для охорони російських військових-дезертирів.

Російські війська намагаються залучити солдатів навіть для безпечної, престижної роботи.

Нагадаємо, рашисти погрожують продовжувати окупацію України до західних кордонів.