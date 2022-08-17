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Кремль намагається спотворити свої цілі в Україні – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль намагається спотворити свої цілі в Україні – ISW
Путін бреше про справжні цілі РФ
фото з відкритих джерел

Заява Путіна контрастує з раніше сформульованими російськими військовими цілями

Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: зміна режиму в Києві та забезпечення територіального контролю над більшою частиною України. Але Кремль продовжує намагатися спотворити свої справжні цілі. Про йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що 15 серпня на форумі президент Росії Володимир Путін не згадав територію за межами Донбасу, описуючи цілі російської війни в Україні. Путін завершив свій виступ заявою, що російські та донбаські сили «виконують свій обов’язок» воювати за Росію та «звільнити» Донбас.

«Така обмежена заява про цілі РФ різко контрастує з раніше сформульованими російськими військовими цілями щодо «денацифікації» та «демілітаризації» всієї України. Крім того, відносно обмежена заява Путіна несумісна з діями Росії щодо інтеграції окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до Російської Федерації», – зазначили аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 16 серпня:

  • Російські війська здійснили наземні атаки через східну вісь, але не змогли просунутися на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Російські війська ведуть наступальні дії в районі Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на півночі та північному заході Херсонської області.
  • У Міноборони РФ заявили, що українські сили в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС, можливо створюючи інформаційні умови для подальшого обстрілу Нікополя або власних провокацій.
  • Повідомляється, що чеченські підрозділи передислокуються до Херсонської області для охорони російських військових-дезертирів.
  • Російські війська намагаються залучити солдатів навіть для безпечної, престижної роботи.
Кремль намагається спотворити свої цілі в Україні – ISW фото 1

Нагадаємо, рашисти погрожують продовжувати окупацію України до західних кордонів.

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Теги: війна росія путін Україна окупанти окупація

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