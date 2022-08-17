Російські війська 12 разів відкривали вогонь по Сумщині

Миколаївську і Шалигинскую громади вдень противник атакував за допомогою артилерії

У вівторок, 16 серпня, російські війська 12 разів відкривали вогонь по Сумській області. Всього зафіксовано близько 130 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, вранці Хотинську громаду ворог атакував за допомогою гранатомета, було 26 «прильотів». При цьому Білопільську громаду росіяни обстрілювали з мінометів і ствольної артилерії. Всього - 48 «прильотів».

Миколаївську і Шалигинскую громади вдень противник атакував за допомогою артилерії. Там зафіксували 41 «приліт».

І вже ввечері росіяни почали мінометний обстріл Краснопільської громади, всього було 12 «прильотів».

Нагадаємо, 16 серпня близько 17 години російські військові обстріляли Салтівський район Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався із реактивної системи залпового вогню «Торнадо» з напрямку Липців.

Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.

Також російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу поранення отримали цивільні.

Окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з «Градів» та 10 зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу понівечені кілька приватних будинків.