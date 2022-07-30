Кремль прогнозовано звинуватив у оленівському вбивстві Україну

Спікер російської Держдуми заявив, що Україна у Оленівці убила своїх же військових, аби зірвати «новий Нюрнберзький процес»

Росія хоче провести «новий Нюрнберзький процес», де планує засудити керівників низки країн НАТО

Російська влада звинуватила у масовому вбивстві українських полонених у Оленівці саму Україну, а також Сполучені Штати Америки. Про це заявив у Telegram спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін.

«За ракетним ударом по СІЗО в Оленівці стоять президент Зеленський та Вашингтон. Зроблено це з однією метою: не допустити нового Нюрнберзького процесу, де полонені нацисти – азовці почали б давати свідчення», – упевнений Володін.

Спікер Держдуми вигадав версію, що Україна і США «убивають свідків своїх злочинів проти людства» для того, аби європейські та американські громадяни не відвернулися від них, а також щоб Україні не припиняли постачання зброї та боєприпасів.

Крім того, Володін заявив, що на «новому Нюрнберзькому процесі», про який мріє країна-агресор, можуть опинитися і світові лідери. «Публічне визнання своїх звірств націоналістами батальйону «Азов» неминуче призвело б до вимог притягнути до кримінальної відповідальності керівників країн НАТО».

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.

Сьогодні, 30 липня, посольство Росії у Великій Британії заявило, що військовослужбовців «Азова» треба стратити, причому не через розстріл, а через повішення.