Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль прогнозовано звинуватив у оленівському вбивстві Україну

Володимир Миленко
30 липня, 11:10 glavcom.ua
Кремль прогнозовано звинуватив у оленівському вбивстві Україну
Спікер російської Держдуми заявив, що Україна у Оленівці убила своїх же військових, аби зірвати «новий Нюрнберзький процес»
фото: скріншот

Росія хоче провести «новий Нюрнберзький процес», де планує засудити керівників низки країн НАТО

Російська влада звинуватила у масовому вбивстві українських полонених у Оленівці саму Україну, а також Сполучені Штати Америки. Про це заявив у Telegram спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін.

«За ракетним ударом по СІЗО в Оленівці стоять президент Зеленський та Вашингтон. Зроблено це з однією метою: не допустити нового Нюрнберзького процесу, де полонені нацисти – азовці почали б давати свідчення», – упевнений Володін.

Спікер Держдуми вигадав версію, що Україна і США «убивають свідків своїх злочинів проти людства» для того, аби європейські та американські громадяни не відвернулися від них, а також щоб Україні не припиняли постачання зброї та боєприпасів.

Крім того, Володін заявив, що на «новому Нюрнберзькому процесі», про який мріє країна-агресор, можуть опинитися і світові лідери. «Публічне визнання своїх звірств націоналістами батальйону «Азов» неминуче призвело б до вимог притягнути до кримінальної відповідальності керівників країн НАТО».

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. 

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. 

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.

Сьогодні, 30 липня, посольство Росії у Великій Британії заявило, що військовослужбовців «Азова» треба стратити, причому не через розстріл, а через повішення.

Читайте також: Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
Теги: Донеччина Азов Державна Дума росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин росіян в Оленівці
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
29 липня, 22:18
Єрмак звинувачує окупантів у спланованому вбивстві «азовців»
РФ заздалегідь готувала масове вбивство в Оленівці – Офіс президента
29 липня, 18:47
Зеленський підбив підсумки 156-го дня війни
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
29 липня, 23:50

Політика

Візит Пелосі на Тайвань: Китай підняв у небо винищувачі
Візит Пелосі на Тайвань: Китай підняв у небо винищувачі
Літак Ненсі Пелосі повернув у бік Тайваню
Літак Ненсі Пелосі повернув у бік Тайваню
Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою
Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою
Комісія Сейму Латвії визнала Росію державою-спонсором тероризму
Комісія Сейму Латвії визнала Росію державою-спонсором тероризму
Світ за крок від «ядерного знищення», – генсек ООН
Світ за крок від «ядерного знищення», – генсек ООН
Політ, за яким спостерігає увесь світ. Літак Пелосі наближається до Індонезії
Політ, за яким спостерігає увесь світ. Літак Пелосі наближається до Індонезії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту