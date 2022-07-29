Удар по Оленівці. Білецький розповів, як росіяни вбивали полонених «азовців»

Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Білецького, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Він наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.

«Була проведена пропагандистська робота – знятий людоїдський фільм про «Азовсталь». Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни», – заявив він.

Засновник полку «Азов» додав, що він від імені від імені Азовських підрозділів оголосив «полювання на кожного причетного до масового убивства».

«Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування», – наголосив він.

Нагадаємо, російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

У в’язниці в Оленівці окупанти утримували полонених із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. У цій в’язниці також тримали цивільних маріупольців, які не пройшли так звану фільтрацію, влаштовану ворогом.