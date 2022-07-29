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Українських полонених в Оленівці вбила Росія. Окупанти зробили зізнання (відео)

Дар‘я Липська
Вчора, 16:13 glavcom.ua
Українських полонених в Оленівці вбила Росія. Окупанти зробили зізнання (відео)
фото з відкритих джерел

Окупанти не приховують своїх злочинів у Оленівці

Ватажки окупантів не приховують, що навмисне завдавали удару по виправній установі в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області з українськими полоненими.

«Глава» «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що на момент обстрілу в будівлі перебувало 193 особи. Він додав, що іноземців серед утримуваних в ізоляторі в Оленівці не було. Пушилін наголосив, що «обстріл був навмисним, щоб азовці не дали свідчення про скоєні злочини». 

«Внаслідок нічного обстрілу ВФУ по території Волноваської виправної колонії 120 ДСІН МЮ ДНР у н.п. Оленівка, де утримуються українські військовополонені, загинули 53 особи та ще 75 отримали поранення», – йдеться у повідомленні «штабу територіальної оборони» «ДНР».

Крім того, від прицільного удару окупантів по колонії не постраждав жоден працівник установи. Про це на камеру розповіли самі працівники закладу. 

«Постраждали, на щастя, тільки полонені», – розповіла одна з працівниць установи.

Як відомо, сьогодні, 29 липня, російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. 

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Теги: росія окупанти «ДНР» путін Новости «ДНР»

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