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Росія хоче повісити полонених «азовців»

Володимир Миленко
30 липня, 10:40 glavcom.ua
Росія хоче повісити полонених «азовців»
Рашисти зняли пропагандистський ролик з маріупольським подружжям і, базуючись на цьому відео, погрожують стратити «азовців»
фото: novoeizdanie.com

Російське посольство вимагає принизити українських воїнів

Росія заявила, що військовослужбовці українського полку «Азов» можуть бути страчені. Заяву про це зробило у Twitter посольство країни-агресора у Великій Британії.

До того ж, дипломатичне відомство заявило, що «азовців» треба не розстріляти, а повісити, бо, мовляв, вони не справжні солдати.

«Вони заслуговують на принизливу смерть», – йдеться у повідомленні російського посольства.

Як аргумент для свого звинувачення на адресу «азовців» росіяни використали пропагандистський ролик, на якому подружжя із Маріуполя розказує, нібито їх обстрілювали саме захисники «Азовсталі».

Twitter приховав це повідомлення на сторінці рашистських дипломатів, зазначивши: «Цей твіт порушує Правила Твіттера щодо проявів ненависті».

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Однак доступ до твіту все ж залишається «в інтересах громадськості».

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Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. 

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. 

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.

Читайте також: Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
Теги: вбивство смертна кара посольство Азов росія війна

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