Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці

Українська сторона детально поінформувала Радбез ООН про інші злочинні дії держави-терориста Росії

Україна поінформувала членів Ради безпеки Організації Об‘єднаних Націй про воєнний злочин, вчинений російськими окупантами проти українських військовополонених у колонії у смт Оленівка на Донеччині. Про це у Фейсбуці повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Сьогодні увесь світ жахнувся черговим воєнним злочином Росії. Підступним вбивством понад пів сотні українських військовополонених, наших захисників внаслідок спланованого вибуху в колонії окупованої Оленівки. І сьогодні ж ми невідкладно винесли це страшне злочинне діяння Росії на найвищий глобальний рівень – на рівень Ради безпеки ООН. Адже це злочин не лише проти України. Це злочин проти всього цивілізованого світу. Проти статуту ООН. Проти Женевських конвенцій. Проти всього людського», – зазначив Сибіга.

Окрім того, за його словами, українська сторона детально поінформувала Радбез ООН про інші злочинні дії держави-терориста Росії. Заступник керівника ОП наголосив, що про кожен такий факт має знати весь світ, а за кожен кривавий злочин усі винні мають бути покарані. Він підкреслив, що це принципова позиція України, яка також була озвучена сьогодні на засіданні Ради безпеки, де «держава-варвар була наодинці, у повній ізоляції».

«Для нас також важливо було почути одностайність Ради безпеки щодо важливого глобального значення зернової ініціативи, підписаної у Стамбулі. Підтримку конструктивної позиції України. Підтримку того, аби наша держава, попри ординську навалу рф, залишалася гарантом світової продовольчої безпеки. А те, що ми на це здатні навіть під обстрілами російських ракет, посли держав «Групи семи», Туреччини та ООН на власні очі побачили сьогодні у межах поїздки Президента до Одещини», – додав Сибіга.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.