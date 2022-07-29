Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 22:18 glavcom.ua
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин росіян в Оленівці
фото з відкритих джерел

Українська сторона детально поінформувала Радбез ООН про інші злочинні дії держави-терориста Росії

Україна поінформувала членів Ради безпеки Організації Об‘єднаних Націй про воєнний злочин, вчинений російськими окупантами проти українських військовополонених у колонії у смт Оленівка на Донеччині. Про це у Фейсбуці повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Сьогодні увесь світ жахнувся черговим воєнним злочином Росії. Підступним вбивством понад пів сотні українських військовополонених, наших захисників внаслідок спланованого вибуху в колонії окупованої Оленівки. І сьогодні ж ми невідкладно винесли це страшне злочинне діяння Росії на найвищий глобальний рівень – на рівень Ради безпеки ООН. Адже це злочин не лише проти України. Це злочин проти всього цивілізованого світу. Проти статуту ООН. Проти Женевських конвенцій. Проти всього людського», – зазначив Сибіга.

Окрім того, за його словами, українська сторона детально поінформувала Радбез ООН про інші злочинні дії держави-терориста Росії. Заступник керівника ОП наголосив, що про кожен такий факт має знати весь світ, а за кожен кривавий злочин усі винні мають бути покарані. Він підкреслив, що це принципова позиція України, яка також була озвучена сьогодні на засіданні Ради безпеки, де «держава-варвар була наодинці, у повній ізоляції».

«Для нас також важливо було почути одностайність Ради безпеки щодо важливого глобального значення зернової ініціативи, підписаної у Стамбулі. Підтримку конструктивної позиції України. Підтримку того, аби наша держава, попри ординську навалу рф, залишалася гарантом світової продовольчої безпеки. А те, що ми на це здатні навіть під обстрілами російських ракет, посли держав «Групи семи», Туреччини та ООН на власні очі побачили сьогодні у межах поїздки Президента до Одещини», – додав Сибіга.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. 

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. 

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.

Читайте також:

Окупанти розповіли, як влаштували удар по Оленівці: перехоплення СБУ 

Шокуючі кадри з Оленівки. Окупанти вбили десятки українських полонених

«Світ має визнати РФ державою-терористкою» – Кулеба про обстріл Оленівки

Офіс президента відреагував на жахіття в Оленівці

Теги: військові злочин війна Радбез ООН

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України провів нараду щодо теракту окупантів в Оленівці
Зеленський провів термінову нараду щодо теракту РФ в Оленівці
Вчора, 21:45
Відомо про 40 загиблих і 130 поранених
Теракт РФ в Оленівці – лише частина провокативного плану ворогів – Міноборони
Вчора, 19:51
Росіяни навмисне вдарили по казармам з полоненими
Окупанти розповіли, як влаштували удар по Оленівці: перехоплення СБУ
Вчора, 17:50

Політика

Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим
Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим
Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету
Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…
Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
125K
Катування бійця ЗСУ. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
109K
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
96K
Українцям проведуть перерахунок пенсій: хто та скільки отримає
65K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
35K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Новини

Арестович заявив про початок третьої фази війни
Сьогодні, 00:33
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:50
Зеленський провів термінову нараду щодо теракту РФ в Оленівці
Вчора, 21:45
Збройні сили ліквідували командира Костромського полку армії РФ
Вчора, 21:01
Масове вбивство «азовців». Спільна заява ЗСУ та спецслужб
Вчора, 20:38
Президент представив нового командувача Сил спеціальних операцій
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту