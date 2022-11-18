Кремль тисне на Захід, аби посадити Україну за стіл переговорів

Пєсков: «Без розмов із Заходом позиція Києва дуже мінлива»

Влада країни-терористки допускає можливість переговорів із західними країнами. Таким чином, у Кремлі сподіваються схилити Україну до переговорів. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

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«Попередній досвід роботи з Києвом показує, що без розмов із Заходом позиція Києва дуже мінлива. Тому, безумовно, скажімо так, напрямним, що підкріплює та зміцнює елементом такого спілкування могло б бути і спілкування із Заходом. Бо директиви, які надходять звідти, дуже скрупульозно виконуються Києвом», - сказав Пєсков.

Раніше Кремль визнав, що обстрілює інфраструктуру України, аби схилити до переговорів Зеленського.

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Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.