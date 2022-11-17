Коли будуть переговори з РФ: відповідь розвідки

«Спочатку звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори»

Військові поразки Росії посилюють її спроби до ведення переговорів з українською владою, заявив представник Головного правління розвідки МО України Вадим Скібіцький у інтерв'ю виданню «t-online».

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«Наша діяльність на всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією. Військові поразки посилюють спроби країни-терориста до ведення переговорів з українською владою. Тому спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори», – сказав представник ГУР МО України.

У Росії люди починають розуміти, що відбувається. Після вторгнення Радянського Союзу в Афганістан минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів, тож зміна влади в країні-терористці може відбутися раніше.

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Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною, і запропонував «публічний формат» таких переговорів.

Раніше Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

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