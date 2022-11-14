Байден виключив будь-які переговори з РФ без України
Байден: «Ми не збираємося вступати в будь-які переговори»
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни. Про це пише CNN.
«Я ясно дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе – і ми не збираємося вступати в будь-які переговори. В Україні немає нічого без України, це рішення (про мирні переговори – ред.) має ухвалити Україна», – наголосив Байден.
Президент США також назвав звільнення Херсона значною перемогою України. «Це була значуща перемога для України, і мені не залишається нічого, крім як аплодувати мужності, рішучості та дієздатності українського народу та українських військових. Я маю на увазі, вони справді були приголомшливими», – додав він.
Президент США зазначив, що Америка і далі допомагатиме ЗСУ зброєю.
Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Йшлося, зокрема, про заявлений Україною курс на деокупацію захопленого Росією у 2014 році Криму.
Також у листопаді у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.
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