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Американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю
Україна може вести переговори з позиції сили
фото: Reuters

З військової точки зору, вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання

Голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі пояснив свою нещодавню заяву щодо необхідності переговорів України із Російською Федерацією, яка викликала обурення як в Україні, так і за її межами. Його попередня заява була зроблена з суто військової точки зору. Про це йшлося під час пресконференції після сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Якщо спитати у військових, суто з військової точки зору, вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання. І це не станеться в найближчі кілька тижнів. Хіба що російська армія повністю розвалиться, що малоймовірно. Отже, з точки зору ймовірності української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включно з Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, невисока», – пояснив Міллі.

Водночас, за його словами, політичне вирішення ситуації є можливим, адже російська армія наразі дуже ослаблена і має дуже значні втрати.

«Росіяни підуть звідти. Це можливо. Ви хочете вести переговори з позиції сили. Росія зараз відступає, російські військові дуже страждають, їх керівництву погано. Вони втратили дуже багато живої сили», – сказав Міллі.

На його думку, саме в такій ситуації Україні є сенс розмовляти з агресоркою з позиції сили.

«Зараз для цього є можливість. Це політична воля. Це все, що я маю на увазі», – підкреслив він.

Раніше Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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Теги: переговори Україна війна США

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