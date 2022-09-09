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Кремль відмовився коментувати втрату у Балаклії: скликає Радбез РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль відмовився коментувати втрату у Балаклії: скликає Радбез РФ
Путін 9 вересня проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Росії порадила журналістам звертатися до Міноборони РФ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу захисників України та успіхи на Харківському напрямку. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ) Ігоря Конашенкова», – сказав Пєсков.

Представник Кремля не став відповідати на запитання, чи стурбована адміністрація президента Росії тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до Міноборони РФ.

Також повідомляється, що Путін 9 вересня проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ. Пєсков додав, що референдум стосовно приєднання Донбасу в склад Росії можливий лише при «волевиявленні місцевих мешканців».

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. 

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. 

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Теги: війна Харківщина путін втрати

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