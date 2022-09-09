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Влада повідомила про найголовніші задачі на деокупованій Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада повідомила про найголовніші задачі на деокупованій Харківщині
У звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби
ДСНС

У найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими

В останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«На деокупованих територіях у нас попереду дуже багато роботи. Наразі ще триває зачистка, в звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню», – йдеться в повідомленні.

У найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими. Місцевих жителів закликають бути максимально обережними. 

«Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано», – додав Синєгубов.

Глава МВС Денис Монастирський під час брифінгу розповів, що Міністерство внутрішніх справ України направить у деокуповані села і міста Харківської області підрозділи поліції та ДСНС. Першочерговою задачею є забезпечення гуманітарних потреб жителів звільнених територій.

«Координація сил і засобів для тих громадян України, які весь цей час перебували на окупованих територіях, надання їм елементарних послуг. Світло в дуже багатьох населених пунктах тривалий час відсутнє, відсутнє тепло, будь-які умови для життя. Тому найперше: забезпечення гуманітарного вантажу. Можливість логістики, доїзду, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з Національною поліцією», – сказав Монастирський.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

Теги: ворог поліція ЗСУ окупанти Харків Україна

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