Допомоги не буде: рашисти скаржаться, що ЗСУ взяли їх в кільце на Харківщині (аудіо)

Підмогу, яка йшла до окупантів, українські воїни взяли в полон

Російські загарбники залишають свої позиції на фронті і тікають від наступу ЗСУ. Частина окупаційних підрозділів потрапила у кільце. Про це свідчить чергова перехоплена українською розвідку телефонна розмова.

Окупант розповідає, що їх взяли у кільце, а допомоги не буде. Співрозмовник розповідає, що десь якісь сили їм нібито мають прийти на допомогу. А рашист каже, що то тільки говорять, бо він перебуває на місці і ніяких додаткових сил нема.

Згодом співрозмовник визнає, що підмогу, яка йшла, взяли в полон. Також окупант розповів, як потрапили в оточення ЗСУ, сусідній танк згорів. Тільки позицію поміняють, а по них вже стріляють. Все горить. Потім закріпились і прилетіла ракета, розбила окупантів. Вони стояли, а піхота зі спецназом втекли.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.