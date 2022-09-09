ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині: надихаюче відео

ЗСУ звільнили від окупантів село Волохів Яр у Харківській області. Наші захисники підняли український прапор у населеному пункті. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України в Facebook.

«Харківщина. Волохів Яр – наш. Слава Україні!», – йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що раніше в мережі вже ширилися неофіційні повідомлення про звільнення населеного пункту. Також про це писав і радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Вже сьогодні це підтвердили і українські військові.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Також українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині.