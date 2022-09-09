Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині: надихаюче відео

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині: надихаюче відео
Над населеним пунктом підняли український прапор
скріншот із відео

ЗСУ звільнили від окупантів село Волохів Яр у Харківській області. Наші захисники підняли український прапор у населеному пункті. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України в Facebook.

«Харківщина. Волохів Яр – наш. Слава Україні!», – йдеться в описі під відео. 

Зазначимо, що раніше в мережі вже ширилися неофіційні повідомлення про звільнення населеного пункту. Також про це писав і радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Вже сьогодні це підтвердили і українські військові.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. 

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. 

Також українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині.

Читайте також:

Теги: Генштаб прапор військові Харківщина радник звільнення відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над Балаклією вже майорить український прапор
Українські військові звільнили Балаклію: Зеленський показав відео
Вчора, 21:44
З вересня 2022 року українські війська звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів
ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів з початку вересня
Вчора, 23:18
Воїни ЗСУ деокупували Іванівку
ЗСУ звільнили Іванівку на Харківщині
Сьогодні, 13:23

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Пентагон назвав втрати України у війні
76K
Удова Дудаєва емоційно прокоментувала перейменування вулиці в Києві
74K
Путін терміново скликає Радбез
72K
Україна проведе демілітаризацію Північної Кореї
71K
ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога
66K
Арестович виїхав за кордон і влаштував шоу на вулиці

Новини

Коли Україна може звільнити Крим: прогноз генерала США 
Сьогодні, 16:00
Вибори в РФ: росіяни псують бюлетені лайкою на адресу Путіна (фото)
Сьогодні, 15:45
ЗСУ звільнили Куп'янськ? У мережі з'явилося знакове фото
Сьогодні, 15:26
Обстріл Харкова. Рашисти вгатили в садочок та школу, поранені діти
Сьогодні, 15:08
ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині: надихаюче відео
Сьогодні, 14:44
Репарації від РФ: Мін'юст повідомив, яку суму вимагатиме Україна
Сьогодні, 14:31

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту